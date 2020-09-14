Женщина-боксер в наши дни уже никого не удивляет. Но женщин, которые занимаются профессиональным боксом, до сих пор немного – ради спортивной карьеры им приходится жертвовать очень многим, зачастую – отношениями и семьей. Агнесе Божа с детства не осознает своей принадлежности к женскому полу, хотя у нее есть двадцатилетняя дочь. Прежде всего она позиционирует себя как личность, боксера и тренера, а не представителя определенного пола или сексуальной ориентации. После долгой паузы в августе Агнесе вернулась на ринг, чтобы снова почувствовать эйфорию, которую дарят ей только поединки.

Детство Агнесе не было связано со спортом. Она посещала музыкальную школу, а к урокам физкультуры относилась без энтузиазма. В ее семье считали, что спортом занимаются только те, кто не умеет работать головой; а бокс – это почти варварство.

Когда Агнесе втайне стала посещать тренировки полулегального на тот момент вида спорта, проводившиеся в школьном подвале, мама быстро ее вычислила и поставила на мечте дочери жирный крест. После этого она записала Агнесе на танцы, но они ей не понравились. Агнесе не скрывает, что учеба давалась ей тяжело. Мама сидела с ней рядом по три часа в день, но теперь Агнесе благодарна ей за все приложенные усилия. Также она предпринимала попытки отправить дочь учиться дальше, но они потерпели неудачу. "В конце концов, мы пришли в этот мир для того, чтобы исполнять свои мечты, а не планы родителей", – уверена Агнесе.

Свою мечту Агнесе начала исполнять только в 19 лет, когда уже была мамой годовалой Линды Адрианы. Агнесе подчеркивает, что этот шаг был осознанным, и, как она сейчас может с уверенностью сказать – правильным. Она успела и построить карьеру, и воспитать дочь. Конечно, не без помощи отца дочки Мариса и мамы Гунты. И сейчас – в 38 лет – она все еще чувствует себя достаточно молодой и энергичной.