Течение заболевания Covid-19 непредсказуемо, и некоторым переболевшим особенно не повезло — они продолжают жить с симптомами даже спустя месяцы после выздоровления. Выпадение волос, усталость, тревога и апатия, потеря обоняния — лишь некоторые из них. Почему так происходит и какие есть возможности реабилитации? В этом разбирается Delfi.

Волосы стали выпадать пучками

Сабине с мужем заболела больше года назад — в начале октября 2020 года. На второй неделе болезни мужу Сабине стало лучше, а ее состояние только ухудшилось — держалась температура выше 38 градусов, которая ничем не сбивалась. Кашель с каждым днем становился все хуже, как и показатели пульсометра. В таком состоянии женщина находилась целый месяц: "Я чувствовала усталость, все время лежала. Лихорадка держалась около полутора недель, а температура выше 37 градусов — примерно два месяца. Уже казалось, что все закончилось…" Она уверена, что до болезни находилась в нормальной физической форме. Перед тем, как Сабине заразилась, она планировала поменять подход к лечению мигрени, поэтому прошла несколько проверок, и ни одна из них не выявила отклонений от нормы. Тем не менее, первые три месяца болезни были очень трудными.

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