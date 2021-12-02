Искать психиатрическую помощь непросто — сначала надо принять сам факт, что вам нужна помощь, а потом — найти способ, как ее получить. При этом, попадая в кабинет врача, вы доверяете специалисту и рассчитываете получить именно ту помощь, которая вам нужна, но, к сожалению, так происходит не всегда. В случае, если вы недостаточно осведомлены о том, какую помощь вам должен оказать врач, довольно легко на долгие годы "подсесть" на бессмысленный курс "лечения" и начать верить: "Со мной все более-менее хорошо …" Или так: "Нет смысла продолжать лечение, потому что мне больше ничего не помогает".



В похожей ситуации оказалась Анете (имя изменено), которая два года получала от специалистов рецепты на разные медикаменты, иногда даже коктейль медикаментов, направленных на лечение депрессии. В течение этих двух лет никто не говорил ей, что лекарства сами по себе не решат проблему и что именно является причиной болезни. Хотя в какой-то момент состояние женщины действительно улучшилось, этот период не был продолжительным, поэтому Анете начала сомневаться, есть ли у нее какие-либо проблемы с психическим здоровьем, требующие лечения.

У Катрины были предварительные знания, кто такой психиатр и какую помощь он должен оказать, но в ее случае помощь не была легко доступной — пациентка живет не в Риге, и близи ее места жительства практики психиатра просто нет.

15 минут на диагноз?

Анете — по характеру очень экстравертный и жизнерадостный человек, но когда приблизилось окончание учебы в средней школе и возникла необходимость выбора дальнейшей учебы и профессии, она неожиданно утратила интерес к своим увлечениям, не могла концентрироваться, часто без причины становилась сердитой или грустной. Это также привело к безрассудному употреблению алкоголя и в целом рискованному поведению. Она поняла, что нужно обращаться к специалисту, которого изначально попробовала найти в медицинском центре ARS. Выбор в пользу этого медицинского учреждения был вполне понятен — Анете ​​жила в Риге и знала, что в этом центре есть разные специалисты. Пришлось ждать целый месяц, дабы попасть на врачебную консультацию. Но она принесла только разочарование.