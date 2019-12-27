Картофель, завезенный к нам с другого континента, прижился и стал одним из главных блюд в рационе. В Латвии его растят во многих хозяйствах ― в промышленном масштабе и на огородах, от Лиепаи до Краславы. В среднем в месяц каждый житель Латвии съедает 5,4 кг картофеля, а это значит, что по объему потребления картофеля мы ― одни из первых в мире.

Статистка говорит о том, что латвийцы стали есть картофель гораздо реже. Не только потому, что в наши дни это не модно, но и потому, что многие боятся этого продукта, опасаясь навредить фигуре и здоровью. Мы поговорили со специалистом по питанию Эвией Катаей насчет этих предубеждений и составили кулинарную шпаргалку, которая поможет выбрать правильный сорт картофеля, чтобы задуманное вами блюдо получилось по-настоящему вкусным.

За последние 30 лет площадь картофельных угодий в Латвии с 90 тысяч гектаров уменьшилась более, чем в три раза. Потребление картофеля в домохозяйствах за последние 10 лет тоже существенно снизилось ― на 3 кг на одного человека в месяц. Центральное статистическое управление Латвии связывает это явление с тем, что жители все чаще едят вне дома и меняют свои пищевые привычки.

Раньше все ели картошку, и никто на нее не жаловался. Но когда наступила эра интернета и диет, у многих появились предубеждения насчет этого продукта. Стали популярными низкоуглеводные диеты, при соблюдении которых есть картофель запрещено. Есть ли причины его бояться?