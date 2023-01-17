Начальник всегда прав? Как постоять за себя на рабочем месте

Многих из нас приучили думать, что начальник всегда прав. Если вам что-то не нравится, кажется несправедливым или неправильным — пишите заявление на увольнение. Конечно, если вы не работаете в организации, застрявшей в прошлом веке, то можно смело сказать, что ситуация изменилась: на начальника можно и нужно жаловаться, чтобы сохранить свое психоэмоциональное здоровье. И нет, хороший руководитель, на которого действительно стоит работать, из-за этого не захлопнет перед вами дверь.

Клинический психолог Мария Абелтиня объясняет, что здоровые отношения с начальником носят уважительный, деловой и позитивный характер.

"Мы надеемся, что руководитель будет нас вдохновлять, верно? Будет мотивировать работать. Тогда человек испытывает положительные эмоции. Конечно, настроение не всегда приподнятое, ведь на работе бывают сложные вопросы и разногласия. Это нормально, но главное, чтобы вы находились в эмоционально безопасной обстановке, где можно задавать вопросы и иногда делать ошибки. В таких отношениях нет места страху, истощенности или отчаянию".

Санта Биргеле, менеджер по персоналу портала Delfi, отмечает, что сейчас наибольшую роль играет конструктивная обратная связь, которую руководитель должен предоставить каждому. Это значит, что фразы вроде "Ты плохой сотрудник" или "Ты ничего не понимаешь" — уже история.

"Человек должен понимать, что он сделал не так и сразу получить рекомендацию о том, что он мог бы сделать лучше", — говорит Биргеле. Начальник — это лидер, который одновременно и равноправный командный игрок, помогающий достигать общих целей. "Недавно я слушала вебинар, где рассказывали, что как сотрудник, ты должен чувствовать, что у тебя есть "рабочие" друзья. Люди, на которых можно положиться и которые знают о тебе немного больше".