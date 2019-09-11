В Грузии — 103 СПА-города и больше 2400 минеральных источников. Портал Delfi проинспектировал две тело исцеляющих и душу возвышающих локации в окрестностях Кутаиси. В одной когда-то лечились олени, во второй — Сталин. У каждой свой набор достоинств и диагнозов. В обеих, по латвийским меркам, цены ниже среднего, а достоинства — сильно выше. Недаром оба были включены в European Historic Thermal Towns Association. Главное — не увлекаться грузинскими застольями.

Направление авиакомпании WizzAir Рига-Кутаиси (можно лететь также из Вильнюса или Таллина) становится настолько популярным, что цены на билеты никак не ниже проторенного AirBaltic "шоссе" Рига-Тбилиси. Пока самолеты летают с периодичностью дважды в неделю, но, похоже, на этом дело не остановится. В столице и окрестностях Западной Грузии есть что посмотреть и где провести время с пользой для здоровья.

Цхалтубо. От "Бани Сталина" к СПА-курорту

Бальнеологический курорт Цхалтубо, что в 20 км от аэропорта Кутаиси, ведет историю аж с седьмого века. Лечебные свойства его радоновых (слаборадиоактивных) источников в 18-и веке были тщательно изучены и описаны немецкими и российскими учеными. Те признали, что для костей и мышц — это одно из лучших "лекарств". Важное противопоказание — отсутствие онкологических заболеваний.