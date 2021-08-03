Трюфели — один из символов светской жизни и изысканного вкуса. Эти грибы подают не только в лучших домах Филадельфии и изысканных французских ресторанах, но и в Латвии (правда, пока только импортированные). Однако выращенные в Латвии трюфели в латвийских ресторанах и на эксклюзивных рынках — лишь вопрос времени. В ближайшем будущем в Латвии начнут выращивать эти грибы сразу в нескольких трюфельных садах. Один из них находится недалеко от Елгавы — это Truffland.com.

Во Франции, Англии и других странах Западной Европы с умеренным климатом трюфельные сады — это обычное дело. При этом, и в лесах можно найти трюфели ресторанного качества. В Латвии ценных трюфелей пока не находили, а официальной информации о латвийских трюфельных садах и их успехах мало. Таких мест как минимум 15, а возможно и больше, ведь за последние годы в стране выросла популярность так называемых трюфельных собак. Люди, которые занимаются поиском и производством трюфелей это обычно не афишируют, особенно если с этой деятельностью связаны серьезные бизнес-планы и ожидания. Это связано с тем, что саженцы трюфелей очень дорого стоят, да и покупка трюфельной собаки — это серьезная инвестиция, а чрезмерная популярность зачастую имеет опасные побочные эффекты.

Однако есть и те, кто не боится огласки. У фермерского хозяйства "Jaunavas" Иецавского района есть трюфельный сад, который находится недалеко от Елгавы. За садом ухаживает Атис Друллис вместе со своей женой Ритой и управляющей фермерским хозяйством Кристиной Вилкой.