От боли, депрессии и лишнего веса: как заставить холод работать на вас
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Зима близко. Самый большой вызов зимнего сезона — холод. Можно ли приручить этого монстра и заставить работать на нас? Да, многие ученые уверены, что холод дает отличную возможность сжечь жир, повысить тонус, побороть сезонную депрессию и даже активировать опцию увеличения продолжительности жизни, встроенную в наши клетки.  

Холод от воспаления

Принимать холодный душ, если вы уже заразились гриппом или ОРВИ, не имеет смысла. Снять воспаление, вызванное инфекцией, холод не может. Но при местных воспалениях на поверхности кожи, в мышцах или связках ванночки и компрессы со льдом точно работают: предотвращают отеки, сужая периферические сосуды и сокращая приток крови к пораженному месту; ослабляют воспаление, стимулируя выделение норэпинефрина — это нейромедиатор, который взаимодействует с рецепторами на поверхности лимфоцитов и снижает силу воспалительной реакции.

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