Недавняя покупка автомобиля для экс-президента Гунтиса Улманиса, которого, как и других его коллег на этом посту, в большой степени содержат налогоплательщики, вызвала нешуточный скандал. Журнал Kas Jauns копнул немного глубже, и вспомнил всех бывших глав латвийского государства.

Издание заглянуло в карманы всех шестерых президентов, стоявших у руля Латвийской республики после обретения независимости. Это Гунтис Улманис, Вайра Вике-Фрейберга, Валдис Затлерс, Андрис Берзиньш, Раймонд Вейонис и ныне действующий Эгил Левитс. Всем экс-главам государства после окончания срока полномочий полагаются солидные привилегии, о которых большинство жителей страны могут лишь мечтать.

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