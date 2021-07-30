Компостную кучу называют черным золотом для садоводов и огородников. Ее закладывают не только в загородных домах, но и в частных домах в черте города: кто-то — открытую, а кто-то — закрытую. О том, как изготовить правильный компостник, говорилось немало, поэтому в этот раз мы рассмотрим другой вопрос: на каком расстоянии он должен находиться от границы с соседским участком? И стоит ли ради компоста портить отношения с соседями?

Рейнис и Алисе живут в одном из латвийских городов. У них свой частный дом, и участок граничит с двумя соседскими. Как они рассказали порталу DELFI, отношения с соседями очень хорошие — они друг другу помогают, весной делятся лишними саженцами… кроме одного "но". Соседи сделали у себя на участке компостник открытого типа. "Летом эта компостная куча невероятно воняет, и вонь стоит всюду. Еще она визуально некрасиво выглядит, так как эта компостная куча самодельная, изготовленная из досок", — рассказывает Алисе. Они заметили, что соседи туда закладывают все, что только можно — свежескошенную траву, сорняки и даже объедки, в том числе и кости. Компостная куча отлично им видна, потому что в том месте пара не высадила у забора туи или кустарники. "Все время мы терпели их компостную кучу, но этим летом, когда воздух прогрелся до +30 градусов и выше, вонь стоит невыносимая. Что делать? Сказать соседям, что мы недовольны их компостной кучей? Нам, честно говоря, страшно испортить хорошие отношения. — говорит Рейнис. — Мы еще думали над тем, чтобы высадить какие-нибудь цветы, но мы не хотим, чтобы запах цветов и вонь компостника превратились в ужасный букет ароматов".