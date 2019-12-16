Еще до свадьбы Лилия и Вадим Гежа обсуждали возможность однажды усыновить ребенка. Так и произошло: они долгие годы пытались стать родителями, но все усилия и лечение не дали результата. Сейчас в семье Гежа растут двое усыновленных детей ― шестилетние Александр и Анастасия. Лилия рассказала порталу DELFI о том, как они решились на усыновление и о своем пути к семейному счастью.

"Сначала мы хотели стать биологическими родителями, а потом кого-нибудь усыновить. Но в нашем случае все произошло иначе", ― рассказывает женщина. Чтобы начать процесс усыновления, необходимо подать в сиротский суд заявление, в котором нужно указать мотивы усыновления, желаемое количество усыновляемых, их пол и возраст. Также Лилия и Вадим прошли проверку, в рамках который специалисты оценивали их семью. "Нужно подать множество документов, посетить специалистов (семейного врача, психолога/нарколога), пройти обязательное обучение для потенциальных родителей", ― рассказывает женщина. Когда все было сделано, оставалось только ждать решения.

В то время Лилия и Вадим еще жили в Германии. После пяти лет, проведенных на чужбине, пара решила вернуться на родину. Лилия рассказывает, что они приехали за месяц до неожиданного звонка из министерства. Им сообщили, что ребенок, соответствующий указанным в заявлении данным, наконец найден. Семья без тени сомнения отправилась в детский дом, чтобы познакомиться с мальчиком.

Уже в первую встречу семья узнала, что у мальчика есть некие нарушения здоровья и конкретный диагноз, который Лилия не хочет раскрывать. "Несмотря на это, мы сразу приняли его как сына, которого так долго ждали", ― признается Лилия. Александра приняли в семью, когда ему было 2,5 года. Примерно через три года пара удочерила еще одного ребенка ― Анастасию. "Мы знали, что хотим много детей, поэтому логичным продолжением стало еще одно заявление", ― говорит Лилия.

После удочерения прошло примерно восемь месяцев. За это время поменялось не только отношение детей друг к другу, но и их поведение. Лилия рассказывает, что Александр очень ждал сестру и с самого начала потянулся к ней всей душой. Но Анастасия была более сдержана. "До этого она жила в приемной семье, в которой было много детей, поэтому в начале ей больше хотелось проводить времени с нами, а не с братом", ― объясняет мама. Установленная поначалу дистанция быстро сократилась, и теперь дети с радостью проводят дни в компании друг друга. Они одногодки, поэтому Лилия смеется, что стала мамой двойняшкам.