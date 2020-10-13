Недавно на полках магазинов появилось новое старое культовое лакомство — известный всем глазированный творожный сырок Kārums в обновленной упаковке: на нее вернулась ворона. Как сообщалось, для легендарных творожных сырков было создано новое производство. Но почему это лакомство остается таким популярным на протяжении вот уже тридцати лет?

Возвращение вороны

Впервые я познакомилась с творожными сырками Kārums в начале девяностых — я разворачивала лакомство, упакованное в пергаментную бумагу, и ела его ножом и вилкой. Сначала на упаковке был изображен оранжевый кот, но после его сменила улыбающаяся синяя ворона.

"Ворона — образ, который живет своей жизнью. Латвийская птица, заурядная. Здесь же во дворе всегда можно встретить какую-нибудь ворону. Они всегда рядом, даже если мы их не замечаем, — говорит руководитель бренда молочной продукции Food Union Илва Вейдемане. — Возможно, в повседневной жизни мы вороне большого внимания не уделяем, то же самое можно сказать и о сырках Kārums. А когда мы хотим почувствовать вкус детства и ощутить домашний уют, сырок — тут как тут".

Около десяти лет назад ворона пропала с упаковки. "Это произошло в то время, когда бренд переживал перемены, и под названием Kārums стала появляться и другая продукция. В тот момент ворона перекочевала с классических 45-граммовых сырков на линию детской продукции и немного видоизменилась", — объясняет Вейдемане.

И теперь ворона, "последовав современной моде и немного прихорошившись", вновь красуется на упаковке творожных сырков. "Между прочим, DELFI писали о неком молодом человеке, который так влюбился в сырки Kārums и изображенную на них ворону, что не захотел с ней расставаться и сделал себе такую татуировку". Ранее мы рассказывали о мужчине, который долгие годы ел творожные сырки на завтрак, а затем переехал в Амстердам, где не мог купить Kārums. Вернувшись домой, он решил никогда больше не расставаться с любимыми творожными сырками и сделал себе в их честь татуировку.