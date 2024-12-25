Теплица нуждается в проветривании даже зимой. Ошибкой является плотное закрытие всех дверей и окон, ведь в замкнутом пространстве могут появиться плесень и гниль.
Если конструкция сделана из дерева, то сырое, безвоздушное пространство сократит срок ее службы. Важно, чтобы в теплице не было холодно — тогда снег будет легко сползать с крыши.
Зимой солнце тоже прогревает закрытое пространство, и снег на крыше становится мокрым, тяжелым и прилипает к поверхности. Большой вес может как сломать, так и погнуть конструкции. Визуально снежный покров может казаться не очень толстым, но мокрый снег становится тяжелее.
В теплую погоду может проснуться ранняя муха, из-за которой птицы могут проклевать дыру в пленке.
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