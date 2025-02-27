Как правильно ухаживать за азалиями, чтобы они пышно цвели?

Азалиям трудно цвести в домашних условиях, потому что им нужен свет, поэтому если вы хотите насладиться их цветением сразу, то лучше купить уже цветущие азалии. Они любят прохладные помещения (10–15 °C), поэтому лучшее место для растения — оранжерея зимой и тенистое место в саду летом.

Необходимо следить за тем, чтобы азалии не пересыхали, а также избегать чрезмерного полива растений в горшках — корни растения могут начать гнить. Поливать азалии лучше всего мягкой водой (дождевой, талой).

Не удобряйте азалию во время цветения, делайте это, когда цветы отцветут. Слегка подрежьте концы побегов куста азалии, чтобы в будущем сформировать более кустистую крону. После цветения также самое время пересадить растение, не забыв использовать в качестве субстрата кислый торф (pH 4-5).

Акадии следует подкармливать удобрениями, предназначенным для растений, предпочитающих кислую почву.

Может случиться так, что нижние листья азалии пожелтеют и начнут опадать. Если это произошло осенью, особенно после того, как вы занесли растение в помещение, беспокоиться не стоит — это естественный процесс. Однако если азалии начинают сбрасывать зеленые листья, следует проверить, не переувлажнено ли растение или, наоборот, не пересушено, а также получает ли оно достаточно света.

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