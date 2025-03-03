Видео: Как выглядит самый маленький в мире парк размером с половичок у двери

Если вы думаете, что парк - это большое зеленое пространство и тенистые дорожки, то японцы предлагают совершенно новый взгляд на то, что такое парк. В Книгу рекордов Гиннесса официально занесен самый маленький в мире парк площадью менее одного квадратного метра. Миниатюрный оазис находится в городе Нагаизуми, префектура Сидзуока, Япония, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Насколько мал самый маленький в мире парк? Площадь этого парка составляет всего 0,24 квадратных метра - это эквивалент листа бумаги формата А2! Это даже меньше, чем хороший коврик у двери. При этом в парке есть небольшая деревянная скамейка, окруженная кустарниками, миниатюрный фонтан и информационная табличка, подтверждающая то, что он занесен в книгу рекордов Гиннесса.

Самый маленький парк находится в Нагаизуми, примерно в часе езды от Токио. Это символический уголок природы в городской среде, доказывающий, что зеленые насаждения можно создавать даже на самых маленьких пространствах.

Предыдущий рекорд самого маленького парка принадлежал американцам - Mill Ends Park в Портленде, штат Орегон. Как сообщает CNN, житель Нагаизуми посетил США и, увидев миниатюрный парк в Портленде, решил создать еще более маленькую зону отдыха. Оказывается, маленький парк в Нагаизуми был создан еще в 1988 году, но до сих пор он не был официально признан рекордным.

Чтобы получить рекорд Гиннесса, власти Сидзуока пригласили сертифицированного геодезиста, который должен был точно измерить парк и подтвердить его официальные размеры для комиссии по рекордам Гиннесса.

"Мы хотим продолжать заботиться о парке вместе с местным сообществом и создавать визуально привлекательную среду, в том числе в социальных сетях, чтобы еще больше людей открыли для себя очарование нашего города", - цитирует CNN Шудзи Кояму, представителя городского совета Нагаизуми.

Хотя этот парк, конечно, не подходит для длительных прогулок или прогулок вообще, он является отличным примером того, как можно творчески использовать городское пространство и придать ему особый шарм. А статус обладателя рекорда Гиннесса, безусловно, поможет привлечь туристов.

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