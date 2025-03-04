В Чехии бобры бесплатно построили плотину стоимостью 1 млн евро: А где еще они делают свои добрые дела?

В начале этого года в заголовки мировых СМИ попала семья бобров — она построила плотину именно там, где ее намеревались установить власти Чехии, сэкономив тем самым налогоплательщикам около 30 миллионов чешских крон (1,2 миллиона евро).

Проект увяз в бюрократии, поскольку военные и власти бассейна реки Влтавы боролись за право собственности на землю. Но в январе колония бобров практически в одночасье преодолела эту волокиту, запрудив реку и превратив территорию в водно-болотное угодье с бассейнами и каналами.

Быстрая работа грызунов сэкономила местным властям около 1,2 миллиона евро, говорится в пресс-релизе Агентства по охране природы Чешской Республики, правительственного агентства, отвечающего за охрану природы по всей стране. "Природа взяла свое", - приводит The New York Times слова Богумила Фишера, главы заповедного ландшафта Брды, где был запланирован проект по восстановлению. Бобры, добавил он, создали идеальные экологические условия "практически за одну ночь".

По словам представителей природоохранной организации, площадь нового водно-болотного угодья, образованного плотинами, составляет почти пять акров. Это в два раза больше, чем планировали люди, сообщает Agence France-Presse. "Это полный сервис", - рассказал Фишер в интервью AFP. - "Бобры - совершенно фантастические животные, и когда они находятся в зоне, где не могут нанести ущерб, они делают блестящую работу".

Несмотря на свою удивительную способность строить плотины, бобры часто вызывают гнев землевладельцев и фермеров за то, что уничтожают деревья, поедают урожай и затапливают дороги и поля. Но, по словам Эмили Фэйрфакс, доцента экологии из Университета Миннесоты, прореживая полог деревьев, грызуны часто помогают разнообразить экосистему, пропуская солнечный свет, чтобы другие виды растений могли процветать.

"Они в корне меняют способ распространения воды и жизни по ландшафту", - говорит она.

По словам Фэйрфакс, чтобы построить плотину, бобры, чей вес во взрослом состоянии может варьироваться от 11 до 30 килограмм, начинают с того, что складывают небольшие камни поперек реки или ручья, засыпают их илом и повторяют этот процесс, чтобы создать пруд, который затем расширяют, превращая в водно-болотное угодье.

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