Вырастить перец из семян на самом деле очень просто. Вот подробное руководство

Успешное выращивание перца начинается с выбора семян. Опыт показывает, что более дорогие семена в итоге оказываются дешевле, потому что дают больший урожай.

От сортовых характеристик выбранных вами семян зависит время сбора урожая, цвет, размер, толщина стенок, вкус и назначение (консервирование или употребление в свежем виде).

Семена высевают за два месяца до высадки в теплицу, причем время посадки в теплицу будет зависеть от условий в ней. Температура почвы при посадке перца должна быть не ниже +14°С, хотя воздух может быть гораздо прохладнее. Оптимальная температура почвы для выращивания +25°С.

Поскольку семена перца прорастают довольно медленно, рекомендуется замочить их в питательной среде или растворе микроудобрений при температуре 22-28° на срок до 24 часов. Более эффективным методом является аэрация семян в этом растворе с помощью аквариумного воздушного насоса.

Для посева перца подходит грунтовая смесь для посева, которая также подходит для огурцов и томатов. Торфяной субстрат может быть слишком богат питательными веществами. На ведро грунтовой смеси следует добавить пол-литра древесной золы и литр песка (также подойдут перлит и вермикулит).

Толщина почвы в посевном ящике должна быть не менее 10 см в посевном ящике, и она должна быть увлажнена. Посейте семена на глубину 1-1,5 см с интервалом 2-3 см. Слегка прижмите их к поверхности почвы, затем накройте прозрачным материалом и поставьте в теплое место для выращивания.

В материале, покрывающем семена, должны быть отверстия для воздуха, и через четыре дня можно проверить, влажная ли почва. Семена прорастают через 4–7 дней, сухие семена — через 10–15 дней.

Растениям нужен свет

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