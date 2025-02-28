Нужно ли платить налог при продаже лесных участков?

Если я продам два лесных участка в течение одного года на сумму около 60 000 евро, должен ли я буду заплатить НДС? Если один из них будет оформлен на мое имя, а другой - на имя моей жены, будут ли это взаимосвязанные сделки, т.е. нужно ли будет платить НДС? На эти вопросы отвечает портал La.lv.

Эвита Тейце-Мамая, представитель Службы государственных доходов (СГД), сообщает, что продажа недвижимости не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС), за исключением продажи неиспользуемой недвижимости и продажи земли под застройку.

Таким образом, если продаются два лесных участка (недвижимое имущество), которые не имеют статуса земли под застройку, то это будут операции, не облагаемые НДС, и человеку не нужно будет регистрироваться в регистре плательщиков НДС СГД.

Однако, если продается только лесосечные площади (право на вырубку), необходимо будет оценить, осуществляется ли экономическая деятельность в смысле Закона о налоге на добавленную стоимость.

Если физическое лицо систематически поставляет древесину за вознаграждение (не менее двух раз в течение 12 месяцев) или оказывает услуги по предоставлению права на вырубку, то в понимании Закона о налоге на добавленную стоимость это физическое лицо осуществляет экономическую деятельность.

Латвийский налогоплательщик имеет право не регистрироваться в регистре плательщиков НДС СГД, если общая стоимость его внутренних поставок товаров и оказанных услуг, за вычетом налога, в течение календарного года не превышает порог в 50 000 евро. Следовательно, если экономическая деятельность приносит доход, превышающий 50 000 евро, физическое лицо обязано зарегистрироваться в регистре НДС СГД и применять НДС к своим операциям в установленном законом порядке.

Если лесные участки принадлежат двум разным лицам, а продажа права на вырубку является единичной сделкой, т.е. не является экономической деятельностью в смысле Закона о налоге на добавленную стоимость, то эти лица не обязаны регистрироваться в регистре плательщиков НДС СГД.

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