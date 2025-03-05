Зачем в ручке и крышке сковороды есть отверстие?

Кто бы что ни говорил, но на кухне по-прежнему в большинстве случаев хозяйничают женщины. И, выбирая кухонную утварь, они обращают внимание не только на ее эстетическую привлекательность, но и на практическое применение.

Хозяйки обращают внимание на цвет, материал и размер кастрюль и сковородок, но редко вникают в более мелкие детали. Например, мало кто знает, зачем в крышке или ручке кастрюли есть отверстие и для чего оно вообще нужно, пишет la.lv.

Производители этой посуды подумали об удобстве в процессе приготовления пищи. Когда вы готовите пищу, вы обычно перемешиваете ее ложкой или лопаткой. Держать ее в руках все время неудобно, а положить на стол или тарелку - значит испачкать поверхность.

Вы уже догадались, почему в ручке сковороды есть отверстие? Правильно - оно служит удобным "местом отдыха" для ложки или лопатки! Идея проста: вы перемешиваете еду, кладете лопатку в отверстие и ждете, когда она снова понадобится. При этом важно расположить ее так, чтобы соус или остатки пищи стекали обратно в сковороду, а не на стол. Ручка сковороды достаточно длинная, чтобы держать лопатку на безопасной высоте от огня, не давая ей перегреться или даже загореться.

Конечно, есть и другая, гораздо более простая причина - отверстие в ручке позволяет повесить сковороду на крючок или подставку, если на кухне мало места. Таким образом, она не занимает лишнего места и служит практической цели.

Еще одна деталь, которая иногда заставляет задуматься - это отверстие в крышке кастрюли. Многие хозяйки считают, что это сделано для того, чтобы выходил лишний пар. И это верно, но у этой маленькой детали есть глубокий смысл и практическая польза.

Прежде всего, крышка с отверстием - настоящий союзник для тех, кто придерживается здорового питания. Благодаря ей пища быстрее тушится или готовится на пару в сковороде, а не просто жарится, что более полезно для организма. Во-вторых, крышки без отверстия для пара могут быть неудобными и даже опасными: когда вы поднимаете крышку, горячий пар устремляется вверх и вы можете ненароком обжечься.

Дополнительный плюс: если крышка сделана из стекла и оснащена отверстием для выхода пара, то вы можете следить за процессом приготовления, не поднимая крышку. Это позволяет легко видеть, что происходит в кастрюле, и при необходимости корректировать процесс приготовления.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !