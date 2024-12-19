Полив водопроводной водой может оставить некрасивые пятна на листьях цветов. Как их избежать? Можно ли поливать комнатные растения дистиллированной водой?

"Вода из подземных скважин богата солями, и их отложения остаются на листьях растений. Если использовать для полива воду из поверхностных источников или дождевую воду, на листьях не будет светлых пятен", — объясняет специалистка по комнатным растениям Ингуна Гудрупа.

В городах, где единственным вариантом является водопроводная вода, для мытья листьев и полива растений можно использовать дистиллированную воду. Однако лучше поливать растения отстоявшейся водопроводной водой.

Если на листьях уже появились пятна, рекомендуется промыть их водой с лимоном. Некоторые добавляют в воду лимонную кислоту, но тогда можно ошибиться с пропорциями, так как слишком кислая вода не подойдет. Перед использованием воды стоит попробовать — она должна быть слегка кислой.

Несколько раз аккуратно промойте верхнюю сторону листьев. Однако некоторые цветы мыть особенно сложно. Например, мелкие листья фикуса Бенджамина часто опадают. Это касается и других растений с мелкими листьями.

Ингуна Гудрупа случайно обнаружила, что пятна от воды становятся менее заметными, если провести по листьям пальцами, на которые был нанесен крем для рук. Это можно сделать целенаправленно, но все должно быть в меру! Слегка смазанная кремом поверхность листьев на некоторое время отталкивает воду.

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Чтобы избавиться от пятен, срезанные листья комнатных растений, которые используются во флористике, можно протирать тканью, смоченной в глицерине. Кроме того, чтобы пульверизатор для воды служил дольше, его следует время от времени промывать водой с лимонной кислотой.

Если у вас возникли проблемы с распылением воды и мытьем листьев, вы можете воспользоваться различными салфетками и опрыскиваниями для ухода за комнатными растениями. После обработки вода не будет оставлять столь заметных следов. Однако лаки необходимо наносить с интервалом, указанным в инструкции.

Кроме того, при распылении лака или при опрыскивании растений нелишним будет защитить окна и горшки газетой. Водяной налет уродует не только растение, но и цветочный горшок (если он пластиковый). Его тоже можно покрыть лаком для растений. Особенно осторожно обращайтесь с растениями, листья которых могут вас поранить.

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