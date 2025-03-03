Что нужно есть по утрам, если вы хотите поддержать психическое здоровье, гормональный баланс, набрать мышечную массу или похудеть?

Разве не здорово, что каждое новое утро дает нам возможность сделать следующий шаг на пути к желаемой цели. Полноценный завтрак – важная часть дня, задающая тон и помогающая сделать лучший выбор продуктов питания на весь оставшийся день. Но какой завтрак подходит именно вам?

Что нужно есть, если вы хотите поддержать психическое здоровье?

Исследования показали тесную связь между выбором продуктов питания и психическим здоровьем. По словам диетолога Лона Бен-Ашера, если ваша главная цель - поддержать свое психическое здоровье, включая борьбу с депрессией или повышенной тревожностью, то вам поможет завтрак с омега-3 жирными кислотами, медленно усваиваемыми углеводами, источником белка и чем-то ферментированным.

"Омега-3 жирные кислоты, как известно, поддерживают здоровье мозга, а также помогают облегчить симптомы тревоги и депрессии", - говорит диетолог. "Медленно всасывающиеся углеводы помогают регулировать уровень глюкозы в крови, обеспечивая организм топливом, а также повышая уровень серотонина, что также может улучшить настроение".

Ферментированные продукты поддерживают здоровье кишечных бактерий, а чем лучше состояние нашего желудка, тем лучше наше психическое здоровье.

По словам диетолога Джейсона Ливи, фрукты и ягоды также способствуют укреплению психического здоровья, поскольку содержат большое количество антиоксидантов, которые уменьшают воспаление в организме.

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