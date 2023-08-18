Где и как пожарить шашлык в городе и не нарваться на штраф

Лето в Латвии короткое, и начало августа часто становится тем моментом, когда мы начинаем беспокоиться, успеем ли еще насладиться теплой погодой и почувствовать ее вкус. Еда на свежем воздухе может стать отличным способом продлить лето, даже если у вас нет собственного частного дома или времени на поездку в отдаленный парк отдыха.

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Приготовление еды на гриле разрешено во многих местах как в Риге, так и в других городах Латвии, но при этом важно соблюдать правила пожарной безопасности и другие ограничения.

Если пикник проводится на территории, где уже предусмотрено место для костра, то никаких ограничений нет, и в место для костра после приготовления еды можно высыпать угли из гриля. Однако самовольно разводить костры запрещено. Этот запрет распространяется на зеленые насаждения общего пользования, городские пляжи, парки, леса, приморские природные парки и охраняемые территории у Балтийского моря. Правила действуют 365 дней в году.

Вблизи водоемов и в других общественных местах разрешено жарить шашлык, используя гриль, мангал или другие приспособления для приготовления, но так, чтобы угли не соприкасались с землей. Независимо от способа приготовления шашлыка, это не должно причинять ущерб зеленым насаждениям, третьим лицам, а также должно соответствовать правилам пожарной безопасности и инструкциям производителя. В местах, где нет специального места для костра, угли ни в коем случае нельзя высыпать на землю или в мусорную урну. В пожароопасный сезон особенно осторожным нужно быть с огнем в лесах — его можно разжигать только в специально оборудованных местах для костра.

В Риге и других городах Латвии есть несколько локаций, где горожане могут устроить пикник. В последние годы значительно увеличилось количество хорошо оборудованных мест со столами, скамейками и урнами для мусора, но пикник можно организовать и на лужайке или в другом месте поблизости.

В Риге пикник можно устроить во многих общественных местах и лесных массивах, но нужно обращать внимание на то, не установлено ли на территории запрещающих знаков. Пикники, например, нельзя проводить на склоне берегов каналов. Однако территорий, где это разрешено, много:

в зеленой зоне Луцавсалы;

у пруда Марас;

в природном парке Марупите и Приморском парке;

в Кенгарагском, Страздумуйжском и Озолайнском парках;

в парках Дзегужкалнс, Нордекю, Узварас, Бишумуйжас, Анниньмуйжас и Эбельмуйжас;

в Клейсти у Хапака гравис;

в зеленых массивах Бикерниеки, Шмерли, Юглы, Зиепниеккалнса, Улброки, Иманты и Болдераи.

Если хочется расположиться на траве, здесь вы можете спокойно это делать: