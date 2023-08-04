Какие рижские рестораны рекомендуют для посещения туристам из Скандинавии?

В авторитетном скандинавском гастрономическом путеводителе по Риге оказалось представлено более 20 рижских ресторанов, причем не только из разряда "fine end", но и более демократичных заведений.

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Ресторанный критик и эксперт в области гастрономии Андерс Хуса вместе с создателем контента и супругой Кайтлин Орр за неделю посетили 23 ресторана в Риге и дали свою оценку.

Чтобы продемонстрировать гастрономическое предложение столицы Латвии, в путеводитель вошли такие заведения, как Max Cekot Kitchen, Tails, Barents, 3 Pavāri и другие. Для более полного обзора также были оценены такие характерные для Риги места, как Kalve Cafe, Space Falafel, Kūkotava, Street Pizza в Агенскалнсе, Molberts и Mīkla Bakery. В итоге был проанализирован 21 объект, хотя изначально планировалось сделать акцент всего на 10 заведениях.

Foto: Anderss Husa un Katlīna Ora

"В этом году по заказу LIAA было проведено исследование рынка, и мы видим, что скандинавы положительно оценивают предложение латвийских ресторанов и баров. С помощью этого путеводителя мы хотели бы более подробно рассказать потенциальным путешественникам о гастрономическом предложении Риги. Андерс Хуса — уважаемый эксперт, который дал свою оценку кулинарному предложению Риги. У нас есть все основания гордиться этим, поэтому мы планируем создавать аналогичные путеводители также о предложении регионов Латвии", — говорит Инесе Ширава, директор департамента туризма LIAA.

Foto: Ekrānuzņēmums

Новый путеводитель будет служить источником вдохновения для посетителей Риги. Иева Ласмане, руководитель отдела туризма Рижского агентства инвестиций и туризма, подчеркивает важность этой инициативы: "Путеводитель по рижским ресторанам, созданный при участии признанных скандинавских экспертов, является очень важным маркетинговым инструментом города, который поможет гостям лучше ориентироваться в широком предложении рижской гастрономии. Мы рады, что в путеводителе представлены как рестораны высокого класса, так и популярные пиццерии и кафе, которые смогли удивить опытных экспертов по ресторанам своим качеством и креативностью блюд".

Андерс Хусс и Кайтлин Орр — авторы материалов о еде и путешествиях. Они работают в Копенгагене и ведут один из крупных и влиятельных блогов о ресторанах в Скандинавии. Их общая аудитория составляет 500 тысяч читателей.