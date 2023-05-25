Впервые в странах Балтии: Эстонский ресторан 180° by Matthias Diether получил две звезды "Мишлен"

Сегодня известный гастрономический гид Мишлен выпустил новый гид по эстонским ресторанам. В этом году один из них впервые в истории Эстонии и стран Балтии был отмечен двумя заветными звездами - им стал ресторан 180° by Matthias Diether.

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180° by Matthias Diether, поднявшийся в этом году "на второй уровень" - с одной звезды до двух, расположен в популярном квартале Ноблесснер в Пыхья-Таллине. Ресторан открыл опытный шеф-повар из Германии Маттиас Дитер. В его названии обыгран 180-градусный обзор, обеспечиваемый U-образной открытой кухней заведения.

В заведении есть две зоны: фойе с баром, где можно насладиться напитками и закусками, и, собственно, сам ресторан. В баре можно отведать такие необычные закуски, как томатный маршмеллоу с пармезаном, утка со свеклой, осьминог с мороженым из кимчи и тапиокой, пралине из утиной печени с лесными орехами.

Одну звезду "Мишлен" удалось подтвердить ресторану Noa Chef's Hall. Ресторан расположен на выезде из Таллина в направлении Виймси и находится в том же здании, где и ресторан NOA, известный своим живописным видом на море и яркие закаты. На сайте ресторана даже каждый день указано время, когда будет заходить солнце и даже отмечено, сколько часов осталось до заката.

Кстати, совсем недавно мы публиковали интервью с бренд-шефом и совладельцем ресторана Тынисом Сийгуром. Его можно прочитать здесь - "Вы в магазине видите помидор. Я же вижу блюдо". Бренд-шеф эстонского ресторана со звездой "Мишлен" — о жизни, еде и бизнесе.

Помимо обладателей мишленовских звезд, еще несколько заведений были отмечены знаком Bib Gourmand, которую присуждают ресторанам высокого уровня с доступными ценами. Ими стали Härg, Mantel ja Korsten, Tuljak, NOA, Fellin, Lore Bistroo.

Зеленая звезда досталась ресторанам Fotografiska и Soo. Зеленой звездой награждаются рестораны, для которых одной из приоритетных задач является устойчивый подход к гастрономии.

Мишлен отметил также следующие рестораны:

Art Priori, Таллин

Barbarea, Таллин

Rado, Хаапсалу

Alexander, остров Муху

С прошлого года в списке Мишлен остались:

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Лучшим молодым шеф-поваром в категории Young chef 2023 стал Дааниус Аас, ресторан Soo. Дааниус Аас работает один, готовя еду на пять столов в уютном ресторане, который является частью Maidla Nature Resort.

Лучшие рестораны гида "Мишлен" объявляются каждый год. Наивысшим признанием является "звезда Мишлен", максимальное количество возможных "звезд" - три. Если ресторан не получает "звезд", но все-таки находится на хорошем уровне, он будет отмечен в путеводителе.

Категории:

* Одна звезда — очень хороший ресторан в своей категории (17,4% из всех ресторанов гида "Мишлен").

** Две звезды — отличная кухня, ради ресторана имеет смысл сделать небольшое отступление от маршрута (3,2% из всех ресторанов гида "Мишлен").

*** Три звезды — великолепная работа шеф-повара, ради этого есть смысл предпринять отдельное путешествие в страну (0,9% из всех ресторанов гида "Мишлен").