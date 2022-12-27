ФОТО. Тысячи рождественских звезд, или Как в Цесисе выращивают пуансеттии

Появление пуансеттий на прилавках магазинов – явный признак того, что совсем скоро начнутся зимние праздники. Но прежде, чем появиться в магазинах, пуансеттии нужно где-то вырастить, что и делают каждый год в цесисском растениеводческом хозяйстве Kliģeni.

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В этом году в теплице питомника Kliģeni "расцвело" около 3300 рождественских звездочек или пуансеттий. "Мы выращиваем пуансеттию только для местного рынка, ее можно купить только у нас в садоводстве или в наших цветочных магазинах в Цесисе и Смилтене", — говорит Иева Арберга, представитель питомника.

Наиболее популярны пуансеттии с красной листвой, так как они служат символом Рождества, но Арберга советует: если вы хотите придать своему дому особый колорит, то лучше выбрать розовые или белые пуансеттии.

"Пуансеттия – теплолюбивое растение. Для их выращивания требуется определенная температура – около +16, не ниже. Также она не любит перепадов температуры и влажности, поэтому ставить ее на подоконник не рекомендуется — делится советами по уходу за пуансеттиями представительница хозяйства. — Содержание пуансеттии – непростая задача. Чтобы растение окрасилось к Рождеству, его необходимо затемнять по вечерам в течение двух месяцев, что вряд ли кто-то захочет делать в домашних условиях. Также не нужно сильно поливать пуансеттию — это южное растение, которому не нужно много влаги".