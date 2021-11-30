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Падуб (остролист)
Кактус, зажгись! Шесть традиционных рождественских растений (за исключением елки)
Foto: Pixabay

На прошедших выходных во всех трех странах Балтии зажглись главные елки Латвии, Литвы и Эстонии. Но Рождество и Новый год – это не только ель, хотя ее в декабре можно встретить почти в каждом доме. Есть еще несколько разнообразных растений – цветов, кустов и даже деревьев – которые так или иначе связаны с Рождеством.

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Эти рождественские растения сильно различаются как по внешнему виду, так и по требованиям к уходу. Некоторые из них небольшие и их можно держать в горшках в помещении, в то время как другие представляют собой высокие деревья и кустарники, которым требуется просторное место в саду. Но все они создают атмосферу праздника и служат живыми украшениями весь декабрь и не только. Дом&Сад решил напомнить про шесть из них.

Если вы хотите, чтобы эти растения радовали вас как во время праздников, так и после них, важно знать особые требования к уходу за ними.

Пуансеттия


Кактус, зажгись! Шесть традиционных рождественских растений (за исключением елки)
Foto: Pixabay

Не все рождественские растения являются вечнозелеными. Пуансеттия (молочай красивейший) стала ассоциироваться с Рождеством настолько же тесно, что и праздничные елки. Однако пуансеттия — тропическое растение родом из Мексики. Поэтому так важно тщательно упаковать пуансеттию при покупке, иначе холод может ее погубить.

Не допускайте чрезмерного полива пуансеттии, так как она подвержена корневой гнили. Поливайте, когда верхние пять сантиметров почвы кажутся сухими, и убедитесь, что в горшке есть дренаж. Кроме того, пуансеттии нужно много яркого отфильтрованного солнечного света, чтобы она не тянулась вверх.

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Падуб (остролист)

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Деревья Комнатные растения Новый год Рождество
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