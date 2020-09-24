Анна Бирмане вместе с мужем Карлисом живет в квартире в Тихом центре – они переехали сюда полтора года назад из более шумной части города. Анна многим известна как Anna Panna, кондитер и автор кулинарных книг. Несмотря на оживленный темп столичной жизни, кипящей за окном, дома у нее царит уют и покой.

В квартире площадью 96 квадратных метров – три комнаты, и в ней живет Анна с мужем Карлисом и трехлетней дочкой Ханной. Когда мы приехали в гости, Карлиса и Ханны не было дома: муж находился на работе, а дочка в детском саду.

"В 90 процентах случаев в нашей квартире не царит такого порядка, потому что три раза в день по ней проносится маленький вихрь, которому нужно, к примеру, одновременно есть пятью вилками, – говорит Анна. – Я реалистична – я никогда не смогу навести абсолютный порядок в доме, потому что все время что-нибудь пачкается. По-моему, это утопия, что все когда-нибудь можно будет привести в порядок, особенно, если в доме есть дети".

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A post shared by Anna Panna (@annapannalv) on Feb 14, 2020 at 3:40am PST

"Я хотела квартиру в старом доме в центре Риги, потому что наша жизнь вращается вокруг этого района. Я хотела, чтобы в квартире был балкон, высокие потолки и большая ванная комната с ванной", – рассказывает Анна. Эта квартира полностью отвечала всем требованиям, и, оказавшись здесь, Анна сразу же поняла – это – воплощение ее мечты!

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