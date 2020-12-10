Мартиньш и Агне собственными руками переделали автомобиль для перевозки цветов в стильный дом на колесах площадью 10 квадратных метров — так исполнилась их мечта. На переделку потребовалось полгода, и теперь на этом кемпере можно путешествовать по всему миру.

Мечта о кемпере родилась у пары два года назад, когда они отправились в путешествие по Калифорнии. На время поездки Мартиньш и Агне арендовали кемпер, на котором колесили по штату. Благодаря этому у них не было необходимости бронировать гостиницы и ездить на общественном транспорте. Как замечает Мартиньш, в США дома на колесах в большом почете — для американцев они являются частью образа жизни. На переделку собственного кемпера их вдохновила не только поездка, но и друзья из Бельгии, которые построили дом на колесах.

А что внутри?

До того, как Мартиньш и Агне стали обустраивать автодом, они не знали, что в Латвии у них есть единомышленники. "Нельзя сказать, что это было просто, быстро и дешево, но мы хотели, чтобы бусик был комфортабельным, стильным и нравился людям! Поначалу мы думали, что построим его для себя, чтобы можно было объехать Европу, но мы ждали ребенка, поэтому решили, что предложим насладиться жизнью в бусике другим", — рассказывает Мартиньш.