Бриллианты, рубины и золото — из чего делают самые дорогие елочные украшения

С приближением зимних праздников каждый хочет создать у себя дома праздничную атмосферу. И не в последнюю очередь люди ищут самую красивую елку, которую потом наряжают всей семьей. Однако некоторые елочные украшения не только роскошно выглядят, но и стоят, как крыло от самолета. Что вы, например, скажете о скульптуре Санта-Клауса из чистого золота?

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Золотой Дед Мороз

Японская компания Ginza Tanaka изготовила две скульптуры Деда Мороза из 1,7-каратного золота, пояса которых инкрустировали 1,7-каратными бриллиантами. Ну и какой Дед Мороз без мешка с подарками за спиной. У золотых японских дедушек такие мешки тоже имеются. И что самое интересное – сшиты они не из обычных ниток, а из золотой проволоки. На изготовление почти 20-килограммовых фигурок ушло три месяца, а окончательная цена составляет 1,5 миллиона евро.

Самый дорогой новогодний шар

В 2009 году компания Hallmark Jewellers создала самое дорогое рождественское украшение всех времен — шар из 18-каратного белого золота, украшенный 1578 бриллиантами. В центре шара три бриллианта весом в один карат, каждый из которых полировался более 130 часов. А вот сам шар окружен двумя кольцами из 188 инкрустированных рубинов. Цена этого небольшого, но невероятно роскошного елочного шара достигла почти 128 тысяч евро.

Рождественский венок

В 2013 году финский флорист Паси Йокинен-Картер представил самый роскошный в мире рождественский венок. Флорист сплел венок из стеблей черники и брусники, растущих в его саду, а также листьев эвкалипта. С другой стороны, венок был украшен 40 бриллиантами и рубинами. Несмотря на то, что венок провисел на двери всего 12 дней, его цена была довольно внушительной – 2,6 миллиона евро. Конечно, бриллианты и рубины позже были изъяты для повторного использования.

Макушка на елке в виде звезды

Если главным украшением праздников является елка, то главным украшением елки является макушка. А некоторые макушки действительно на вес золота. Например, британский ювелирный бренд 77 Diamonds изготовил звезду из чистого золота, которую украшает 281 бриллиант, а в центре которой сияет бриллиант в пять карат. Разве это не впечатляет?! Цена тоже довольно внушительная — 893 тысячи евро.

Самая старая рождественская открытка

В 2001 году на аукционе была продана самая дорогая рождественская открытка. Ее ценность определялась не драгоценными камнями, а историей. Открытка происходит из старейшего набора рождественских открыток в мире, который был изготовлен в 1843 году. Уникальная карта была разработана Джоном Калкоттом Хорсли. Всего было напечатано 1000 карточек, но до наших дней сохранились лишь немногие. Одну из них купил на аукционе за 24 тысячи евро бизнесмен Генри Коул, который отправил ее своей бабушке.

Упаковочная бумага

Дорогими могут быть не только подарки, но и их упаковка. Бренд Rebekah Chol уделяет большое внимание не только дизайну бумаги, но и сырью, из которого она сделана. Оберточная бумага стоимостью 7 098 евро покрыта кристаллами Swarovski. Интересно, каково это – развернуть подарок из такой дорогой бумаги?! Хотя бренд больше никогда не производил оберточную бумагу, полностью покрытую кристаллами, вы все еще можете купить обертки, частично покрытые драгоценными кристаллами.

Рождественская елка

Вишенкой на торте в нашем импровизированном списке можно назвать рождественскую елку, которую поставили в холле отеля Emirates Palace (Абу-Даби) в 2010 году. Его стоимость составляла почти восемь миллионов евро, и она вошел в Книгу рекордов Гиннесса. 13-метровая елка была украшена 181 ювелирным элементом.

Источники: www.williamgeorge.com, www.bbc.co.uk, www.guinnessworldrecords.com, www.theceomagazine.com