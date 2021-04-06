В путешествие в собственном доме на колесах отправляются все больше латвийцев. Этот способ путешествия особенно актуален сейчас и в ближайшем будущем – все необходимое с собой, ни с кем контактировать не нужно и можно чувствовать себя полностью свободным. Но какой именно дом на колесах лучше выбрать?

Бусики

Мадара и Эмилс Сенканы два года назад вернулись из большого путешествия — полгода они ездили по Европе. Они решили купить бусик потому, что сумма, которую потребовалось бы отдать за аренду машины на полгода, была равна ее покупке. Уже тогда они знали, что дом на колесах будет служить им не только в путешествиях, но и в качестве транспорта в повседневной жизни.

"Стоимость обслуживания такая же, как у любой машины, нет никакой разницы. И перестройка была забавным процессом, потому что мы действительно наслаждались конструированием бусика. Каждому мужчине хочется своей небольшой проект, в рамках которого можно было бы реализовать свои идеи. Расходы на переоборудование тоже были очень низкие, поэтому это действительно выгодный вариант", — рассказывает Эмилс.