Как рассказали DELFI представители стройуправ, нередко жители не догадываются о том, какие именно действия (ремонт или внесение изменений) с имуществом необходимо согласовывать. Мы выяснили, какие случаи чаще всего вызывают затруднения и что нужно сделать для того, чтобы не ошибиться и не получить штраф.

И это тоже нужно согласовывать?



Как подчеркивают в стройуправе Алуксненского края, большинство людей не знает, что нужно согласовывать покраску фасада и замену кровельного покрытия для зданий, находящихся на территории городов и поселков, а также застекление лоджии и балкона, замену окон (если только они не меняются на идентичные). Также, как замечают представители стройуправы Алуксненского края, люди не знают, в каких случаях допускается строительство временных построек (временные постройки можно сооружать только в том случае, если выдано разрешение на строительство для основного здания и получено подтверждение о выполнении условия о начале строительных работ). Сложности связаны и с временными зданиями, площадь застройки которых меньше 25 квадратных метров.