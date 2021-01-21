Аскетичный на первый взгляд кирпичный дом на улице Агенскална, 29, вряд ли заставит случайного прохожего остановиться и задуматься, что в его стенах прячутся шикарные квартиры площадью 100 квадратных метров с четырехметровыми потолками, и что в подвале может оказаться финская баня. С крыши открывается фантастический вид на Даугаву и окрестности. Некогда в этом доме жили Александр Кублинский, Улдис Стабулниекс, Юрис Леяскалнс и многие другие люди из мира творчества.

Как все это уместить в реальном доме?

Особые дома с мастерскими для художников строились на средства специальных фондов (Музыкального, Художественного, Литературного и других) по всему Советскому Союзу — среди стандартной застройки выделялись квартиры и мастерские с высокими потолками и огромными окнами. В наши дни многие из этих мастерских оказались вовлечены в схемы приватизации, сменили не одного владельца и стали называться "пентхаусами", а их жильцы теперь совершенно не связаны с искусством. Однако в некоторых квартирах до сих пор живут потомки писателей, художников и композиторов, детство которых прошло среди богемы и людей творчества.

Квартиры в доме на улице Агенскална начали раздавать еще до начала строительства, что вызвало горячие споры и интриги. "Заказчиком был Рижский исполком, созвавший предприятия, каждое из которых со своей стороны постаралось, чтобы дом был построен как можно скорее. И, конечно, в кулуарах Союза художников разразились войны среди коллег по цеху – кто первый в очереди и кому больше нужно, у кого дети родятся раньше, чем у остальных, — рассказывает скульптор Игорь Добычин, президент Союза художников Латвии. — Раздача не проходила мирно. Была общая очередь Союза художников, но была и очередь Художественного фонда. И в каждом комбинате была очередь. Были и художники, и люди, которые работали в соответствующих учреждениях — в бухгалтерии, руководстве. Раздавали по принципу "вашим и нашим", двум нашим и двум из "бедных".