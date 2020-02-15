Электропроводка в многоэтажках Латвии не справляется с нагрузкой: это причина каждого пятого пожара

Старая проводка в многоквартирных домах времен СССР уже не справляется с мощностью современных электроприборов, поэтому регулярная ее проверка абсолютно необходима. Как сообщает Lsm.lv со ссылкой на главу Управления по надзору за нормами пожарной безопасности ГПСС Дзинтарса Лагздиньша, именно по причине электропроводки случается порядка 20% пожаров.

"Если проводка делалась давно, и ее не проверяли, то может оказаться, что всю ее придется менять. Стиральные, посудомоечные машины, микроволновые печи, в межсезонье — электрообогреватели… Все это дает нагрузку на сети", — пояснил Лагздиньш.

В лучшем случае, если что-то не в порядке с проводкой, пропадет электричество, в худшем — неисправность может привести к пожару.

"Когда горит проводка, нагреваются стенки, загораются обои, начинается пожар. В основном плавится изоляция самих жил — потому что перегрузка! В советское время при строительстве домов расчет был на другие мощности. Все, что тогда было — это лампочка, утюг… В общем-то и все, хватало. Сейчас же сколько гаджетов, сколько всякого электрооборудования: плиты, микроволновки, чайники, утюги… Они потребляют электричество, повышают мощность, провода на нее не рассчитаны… Начинают греться, плавится изоляция, вспыхивает пожар", — рассказал электрик Алексей Рачик.

Проверка проводки в двухкомнатной квартире может обойтись в сумму от 150 до 200 евро. Электрик выдаст акт со всеми техническими данными проведенной проверки. Полная замена проводки надежней, чем частичный ремонт, но и стоить это будет в разы дороже, от 600 евро.

Пожарные инспекторы имеют право наложить штраф на владельца жилья, который не провел проверку проводки, если узнают об этом факте. Сумма штрафа составяет от 30 до 280 евро для физических лиц и 280-1400 евро для юридических. К тому же в случае наступления страхового случая перед возмещением ущерба пакт о проверке инсталляции потребовать может и страховщик.