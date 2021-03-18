"Энергоаудит предприятия" – понятие, известное многим, но что означает энергоаудит частного дома? В каком случае нужно его проводить и что благодаря этому можно узнать о своем доме? В какую сумму он обойдется? DELFI разобрался в этих вопросах.

Как объясняет Андра Блумберга, профессор Института охраны среды и тепловых систем РТУ, это процедура, в рамках которой можно узнать, насколько дом энергоэффективен. Дом обследуют сертифицированные специалисты, которые проводят анализ его энергоэффективности. Они выясняют, что нужно сделать для понижения затрат тепловой и электрической энергии, дают советы относительно возможных мер по энергоэффективности для конкретного дома. Также специалисты предоставляют владельцу дома отчет по энергоаудиту, где видны все сделанные подсчеты. "Благодаря энергоаудиту можно понять, сколько потребляет дом. Это как с машинами — сколько моя машина потребляет в сравнении с остальными, к примеру, каким будет расход, если я буду ездить на джипе или Fiat Punto. Немыслимо, если человек ездит на Fiat, а счет за бензин как у джипа", — приводит пример специалист.