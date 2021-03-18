"Энергоаудит предприятия" – понятие, известное многим, но что означает энергоаудит частного дома? В каком случае нужно его проводить и что благодаря этому можно узнать о своем доме? В какую сумму он обойдется? DELFI разобрался в этих вопросах.

Как объясняет Андра Блумберга, профессор Института охраны среды и тепловых систем РТУ, это процедура, в рамках которой можно узнать, насколько дом энергоэффективен. Дом обследуют сертифицированные специалисты, которые проводят анализ его энергоэффективности. Они выясняют, что нужно сделать для понижения затрат тепловой и электрической энергии, дают советы относительно возможных мер по энергоэффективности для конкретного дома. Также специалисты предоставляют владельцу дома отчет по энергоаудиту, где видны все сделанные подсчеты. "Благодаря энергоаудиту можно понять, сколько потребляет дом. Это как с машинами — сколько моя машина потребляет в сравнении с остальными, к примеру, каким будет расход, если я буду ездить на джипе или Fiat Punto. Немыслимо, если человек ездит на Fiat, а счет за бензин как у джипа", — приводит пример специалист.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби