ФОТО. 70-е возвращаются? Какими будут модные тенденции в дизайне в 2022 году

За последние два года наша жизнь сильно изменилась и многим пришлось не только поменять свои привычки, но и приспособить жилье к работе из дома. В прошлом наша жизнь была настолько непредсказуемой и быстрой, что мы редко замечали недостатки у себя дома. Однако теперь мы все больше задумываемся о том, как мы живем и как себя чувствуем в своем пространстве. Тенденции в дизайне интерьера 2022 года, безусловно, отражают эти изменения. Дизайнер интерьеров Рута Клишане рассказала нам о самых актуальных тенденциях 2022 года.

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Какие цвета будут в моде в 2022 году?



По словам дизайнера интерьера, цветовые тенденции 2022 года — это смесь естественных и спокойных тонов, которые впишутся в любое пространство. Не важно, какого ощущения вы хотите достичь за счет цвета — тепла, уюта, чего-то нейтрального, яркого или динамичного. Цвета 2022 года и дополняющие их цветовые палитры создадут замечательный интерьер, который будет очень гармоничным. "Большинство компаний по производству красок в качестве главного цвета 2022 года выбрали естественные оттенки. За исключением Pantone, потому что в этом году цвет Pantone — Very Peri. Это ярко-синий тон с фиолетовым оттенком", — говорит Рута Клишане.

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Клишане отмечает, что теплые тона тяжелее, динамичнее, и больше привлекают внимание, а холодные — светлее и являются хорошей базой для интерьера. "В своих проектах я выбираю холодные, нейтральные и спокойные цвета стен, которые помогают сделать правильные акценты и приводят к долгосрочному позитивному результату", — говорит она. Конечно, цвет влияет на человека эмоционально, поэтому рекомендуется выбирать оттенок, который вам приятен и заставляет вас чувствовать себя комфортно и в гармонии. Не нужно добиваться прямо противоположного эффекта. Перед покраской важно понимать, как будет использоваться комната и как долго человек будет в ней находится.

Насколько в интерьере важен цвет?

Несомненно, цвет стен — очень важная составляющая в дизайне интерьера. Он создает общее настроение пространства. В последние пару лет жизнь была нестабильной и беспокойной, а в следующем году нам, скорее всего, снова придется с этим мириться. Именно поэтому многие люди обустраивают свое жилье так, чтобы в нем было ощущение тепла и уюта. Конечно, все индивидуально, поэтому каждый должен найти свой оттенок и правильные пропорции.

Какую мебель выбрать?



Рута Клишане говорит, что модная мебель в 2022 году будет более органичных и округлых форм — диваны и мебель с закругленными краями, с органическими принтами и декором. Чем-то это будет напоминать стиль 70-х годов прошлого века. Дизайнер считает, что, возможно, воспоминания о 70-х могут вызвать негативные ассоциации, но в 2022 году мы увидим дизайн тех лет в новой форме и более современный.