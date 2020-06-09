ФОТО. Цена на дом известной латвийской художницы Джеммы Скулме упала в два раза - с 1,3 млн. до 550 тысяч евро

Известная латышская художница Джемма Скулме скончалась в ноябре прошлого года, и с тех пор ее наследники пытаются продать расположенный в Межапарке дом художницы. Начальная цена участка со всеми постройками составляла 1,3 млн. евро, но за такую сумму покупателей на недвижимость, видимо, не нашлось.

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И теперь дети Скулме – художники Юрис Димитерс, Марта Скулме и невестка Кристине Димитере – пытаются продать особняк за вдвое меньшую сумму: 550 тысяч евро. Уже в феврале этого года Юрис Димитерс признавался, что не в состоянии оплачивать содержание дома – ранее это было возможно благодаря пенсии Джеммы Скулме, которая составляла примерно 2150 евро в месяц. После смерти художницы их доход упал в шестнадцать раз, а пенсия самого Юриса составляет всего 130 евро. Его сестра – Марта – получает небольшую пенсию по инвалидности.

По данным журнала Kas Jauns, Юрис и Марта решили найти другое место жительства, которое могут позволить себе "малообеспеченные" люди.

В свою очередь, издание Privāta Dzīve выяснило, что нынешняя цена на недвижимость семьи в Межапарке более соответствует реальности, а упомянутая ранее сумма в 1,3 миллиона должна была просто привлечь внимание к дому.

DELFI Дом&Сад уже писал, что дом, площадью 300 кв.м., был построен в 1964 году по проекту архитектора Артура Рейнфельда в стиле функционализма. Дом в Межапарке был для художницы одновременно и жильем, и мастерской, и хранилищем ее работ.

Всего в двухэтажном здании 10 комнат. Оно расположено на участке в 2600 кв.м. в непосредственной близости от озера.

Как однажды сказала сама художница, этот дом был ее личным духовным пространством, в котором она черпала вдохновение и идеи для своих работ. Джемма и ее родители начали строить этот дом в 1958 году, когда Межапарк был рабочим районом с гораздо большей плотностью населения.

Димитерс надеется, что в дальнейшем дом мог бы быть использован каким-либо культурным фондом или организацией в качестве музея.