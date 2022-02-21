Живущие в Таллинне Теа и Райнер Рейнберки обожают проводить время в своем загородном доме и выбираются туда как минимум раз в неделю. Но так было не всегда – первое время хутор было невозможно разглядеть за кустами и травой по пояс. Но когда траву скосили, то взгляду хозяев открылся дом, в котором они сразу увидели большой потенциал, пишет Maakodu.

Дом, который предстояло превратить в пригодное для жизни место, находится в небольшой рыбацкой деревушке Эйсма, в 90 километрах от Таллина. И хотя дом и его окрестности были в полуразрушенном состоянии, семью он просто очаровал. "Здесь родилась моя бабушка и поэтому дом нельзя было просто оставить разрушаться. Мы решили привести его в порядок", – объясняет Райнер. Плохое состояние дома его не отпугнуло, и он с большим энтузиазмом взялся за дело.

"Мы твердо решили, что сохраним дом таким, каким он был в самом начале", – рассказывают Теа и Райнер. Они уже 20 лет с переменным успехом строят и ремонтируют дом и говорят, что, он, похоже, так никогда и не будет закончен – всегда есть идеи, что можно было бы сделать еще. Как, например, новая мечта Теи – частный мини-спа.

Как дом на новое место переехал

Райнер получил хутор 20 лет назад в подарок от своего дяди – дом принадлежал их семье более ста лет. "Исторически мы имеем дело с домом рыбака, который в начале 1900-х годов был сначала разобран, а потом вновь собран – уже на этом месте. К сожалению, неизвестно, где дом стоял ранее, но, вероятно, где-то неподалеку. Бревна, из которых состоит дом, частично пронумерованы, что подтверждает теорию рождения дома", – рассказывает хозяин, который помнит это место еще с советских времен. В то время здесь была пограничная зона и приезд в Эйсма всегда означал, что дети пойдут на море купаться, что всегда оказывалось очень волнительно.

Теа очень ярко помнит первую встречу с домом: "Мы познакомились с Райнером в 1995 году. Несколько лет спустя он сказал мне, что у него есть бабушкин дом в Эйсме, и пригласил меня посмотреть на него. Мы стояли у дороги, и я спросила, где же этот дом – вокруг были заросли и трава по пояс". Она признается, что поначалу ее довольно сильно беспокоила идея навести порядок на хуторе. "Не было ни электричества, ни воды, ни канализации. Наш старший сын только что родился и мне было тяжело ходить здесь с ребенком. Я знала, что все это потребует много работы, денег, терпения, времени и знаний. Единственное, что у меня было на тот момент — это мой восторженный муж и навыки, которые я получила в детстве", — говорит Теа.