ФОТО. Как выглядит вилла, которую за 15 миллионов долларов купили принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл приобрели особняк у американского актера и режиссера Мела Гибсона за 12 миллионов фунтов стерлингов (15 млн долларов). Дом находится в Малибу (штат Калифорния, США) на берегу Тихого океана. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Сам особняк недавно отремонтировали, в нем пять спален, тренажерный зал и "необыкновенная кухня". На территории площадью чуть более двух гектаров расположились два бассейна. Из дома открывается вид на Тихий океан. Также в стоимость входило членство в закрытом пляжном клубе.

До Мэла Гибсона домом владел другой актер - Дэвид Духовны. Неподалеку от особняка проживает мать Меган Маркл.

Ранее сообщалось, что супруги рассматривали вариант перебраться в Канаду. Кроме того, певица Мадонна предлагала сдать им в аренду свою квартиру в центре Нью-Йорка. В Итоге принц Гарри и его жена приняли решение обосноваться на Тихоокеанском побережье.