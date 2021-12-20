Несколько лет назад Маргус Теска получил в подарок на день рождения большой справочник садовода. Тем же летом он взял книгу и пристроил к дому террасу. Это было первое крупное строительство в его жизни.

До сих пор я ошибочно полагала, что ни один нормальный человек не может построить что-то в точности по книге, но Маргус Теска, живущий в небольшой эстонской деревне, полностью опроверг мои предубеждения.

"По книге можно построить, да, только размеры у меня, конечно, другие", — скромно говорит он. Маргус не то чтобы разговорчив, но работа у него в руках спорится. Когда его друг уехал из страны, у Маргуса были едва заложены опоры фундамента террасы. Когда через день друг вернулся, терраса была почти готова, даже перила сделаны. "Друг вообще в шоке был, что так быстро!" — смеется Маргус.

Его страсть к строительству началась со справочника садовода, подаренного на день рождения несколько лет назад. Там были подробные указания и рисунки, как построить террасу. Он взял книгу, все в точности исполнил, и вскоре во дворе появилась великолепная терраса. Маргус выполнял все строительные работы в одиночку, но чтобы установить прозрачную крышу из ПВХ, позвал на помощь друзей.