ФОТО. "Маловат будет". Модель Карли Клосс продает свой шикарный пентхаус

На продажу выставили, пожалуй, самую шикарную недвижимость на Манхэттене: американская модель Карли Клосс продает свой пентхауз за 23,5 млн долларов США (примерно 20,19 млн евро).

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В 2018 году Карли Клосс вышла замуж за бизнесмена Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя бывшего президента США Дональда Трампа. Как пишет Architectural Digest, пара купила пентхаус в 2018 году за 18 млн долларов (около 15,46 млн евро), но теперь Карли ищет для него нового владельца.

По данным New York Post и Architectural Digest, этой осенью пара купила еще один пентхаус за 42,5 млн долларов (около 36,52 млн евро) – в том же доме, только намного больше.

Поступивший в продажу пентхаус находится на Манхэттене, в историческом здании Puck Building, построенном в 1885 году. Примерно 30 лет назад его приобрела компания Kushner Companies, которую связывают с братом Джошуа – Джаредом.

Согласно информации на сайте компании, площадь пентхауса составляет 526 кв.м. Новое семейное гнездо в том же здании имеет большую площадь – 668 квадратных метров.

В доме четыре спальни, шесть ванных комнат, тренажерный зал, гардеробная, кухня, мраморные полы, сводчатый кирпичный потолок, камин, а также продуманный выбор мебели, текстиля, красивых аксессуаров и декора стен.