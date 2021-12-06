ФОТО. Мечты о празднике сбываются: Особняк из культового фильма "Один дома" сдают в аренду
Foto: Vida Press

На сайте Airbnb появилась возможность забронировать дом семьи Маккалистеров из популярного фильма Криса Коламбуса "Один дома". Владелец особняка от имени старшего брата главного героя Кевина База Маккалистера приглашает всех желающих пожить в легендарном доме.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Много лет назад Маккалистеры уехали в Париж. Ну, большинство из нас. Хотя теперь мы стали старше и мудрее (у меня даже есть собственная фирма), мы никогда не будем слишком стары для праздничных шуток. Пока мы уезжаем в отпуск (на этот раз все мы), я приглашаю одну компанию озорников позволить своим внутренним восьмилетним детям свободно побегать по дому моего детства 12 декабря", — сообщается в описании.

Как и в фильме, дом находится в пригороде Чикаго в США. В доме четыре гостевые комнаты и две спальни. Жилище украшено к Рождеству и выглядит точно так же, как в кино.

Бронирование откроется 7 декабря в 21:00 по рижскому времени. Арендовать дом можно будет лишь на один день - 12 декабря. Цена, которую придется заплатить за пребывание, в объявлении не указана.

ФОТО. Мечты о празднике сбываются: Особняк из культового фильма "Один дома" сдают в аренду
Foto: Vida Press

"В этот праздничный сезон мы играем по правилам моего маленького брата, так что не стесняйтесь есть вредную еду, смотреть ерунду по телевизору, одалживать лосьон после бритья, принадлежащий моему отцу и выбирайте свои приключения. Только не заходите в мою комнату, окей?" — пишет хозяин особняка от имени Базза.

В объявлении так же указано, что гостей ждут "лучшая пицца Чикаго и встреча с настоящим тарантулом". Ну а напоследок можно будет насладиться просмотром новейшего фильма франшизы - "Один дома" (Home Sweet Home Alone), вышедшего в 2021 году на стриминговой платформе Disney+.

Средства от первой сдачи дома Airbnb планирует пожертвовать в чикагскую детскую больницу Ла Рабида.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Delfi Dom Sad

Sharing Options

0

Source

Delfi Dom Sad

Tags

Airbnb Дом США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим