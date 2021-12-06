ФОТО. Мечты о празднике сбываются: Особняк из культового фильма "Один дома" сдают в аренду

На сайте Airbnb появилась возможность забронировать дом семьи Маккалистеров из популярного фильма Криса Коламбуса "Один дома". Владелец особняка от имени старшего брата главного героя Кевина База Маккалистера приглашает всех желающих пожить в легендарном доме.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Много лет назад Маккалистеры уехали в Париж. Ну, большинство из нас. Хотя теперь мы стали старше и мудрее (у меня даже есть собственная фирма), мы никогда не будем слишком стары для праздничных шуток. Пока мы уезжаем в отпуск (на этот раз все мы), я приглашаю одну компанию озорников позволить своим внутренним восьмилетним детям свободно побегать по дому моего детства 12 декабря", — сообщается в описании.

Как и в фильме, дом находится в пригороде Чикаго в США. В доме четыре гостевые комнаты и две спальни. Жилище украшено к Рождеству и выглядит точно так же, как в кино.

Бронирование откроется 7 декабря в 21:00 по рижскому времени. Арендовать дом можно будет лишь на один день - 12 декабря. Цена, которую придется заплатить за пребывание, в объявлении не указана.

Foto: Vida Press

"В этот праздничный сезон мы играем по правилам моего маленького брата, так что не стесняйтесь есть вредную еду, смотреть ерунду по телевизору, одалживать лосьон после бритья, принадлежащий моему отцу и выбирайте свои приключения. Только не заходите в мою комнату, окей?" — пишет хозяин особняка от имени Базза.

В объявлении так же указано, что гостей ждут "лучшая пицца Чикаго и встреча с настоящим тарантулом". Ну а напоследок можно будет насладиться просмотром новейшего фильма франшизы - "Один дома" (Home Sweet Home Alone), вышедшего в 2021 году на стриминговой платформе Disney+.

Средства от первой сдачи дома Airbnb планирует пожертвовать в чикагскую детскую больницу Ла Рабида.