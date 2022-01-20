В получасе езды от Таллинна, в деревне Туула, находится "зеленый" хутор Калдамяэ. Трийн Хертманн (41 год) уже в детстве знала, что однажды она приведет в порядок дом, принадлежавший ее прадеду Йоханнесу Дункелю.

Дом, спроектированный в 1943 году городским архитектором Кейла Арнольдом Вяли, во времена первой республики достроить не удалось. В 1944 году советские войска забрали с собой владельца хутора Йоханнеса, который был директором Охтуской мызной школы, основателем библиотеки деревни Туула и местного духового оркестра. Во время войны в доме сначала разместили склад боеприпасов, а после радиостанцию, а также более десятка советских солдат. Семье (прабабушке Трийн и двум ее дочерям Лууле и Майми), оставили одну комнату и кухню. Одна из дочерей стала учительницей в деревенской школе, а вот сын Артур 11 лет скрывался в лесах. Кроме него, в Калдамяэ время от времени прятали и других лесных братьев.

В советское время дом использовался в основном в качестве дачи. После выхода на пенсию дочь Йоханнеса Лууле вернулась в Калдамяэ для постоянного проживания. После восстановления независимости хутор вернули наследникам, которые потихоньку занялись его восстановлением. Дом с красивой и самобытной архитектурой был полностью отреновирован лишь в 2019 году, когда его владельцем стала правнучка Йоханнеса Трийн. Примечательно, что отреставрировали его в стиле 1930-х годов всего за девять месяцев.

Дом, полный находок

Трийн знала, что на постоянной основе здесь жить не будет, но она всем сердцем хотела привести исторический дом в порядок, так как знала, что больше никто из членов семьи не может себе этого позволить. В детстве Трийн приезжала сюда летом. Дом казался девочке очень большим и интересным, можно было залезать на чердак и читать журналы 80-летней давности, собирать землянику и строить хижину в лесу.

В доме было много неизведанных уголков, а также пара закрытых на ключ комнат, в которые никто не заходил. "Когда я была маленькой, дом казался мне бесконечно большим, некоторые уголки и содержимое некоторых шкафов я увидела только во время ремонта", — смеется Трийн. Она говорит, что когда ее бабушка вернулась в дом, то была очень удивлена и в то же время рада тем переменам, которые здесь произошли.