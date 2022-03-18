Маарика и Андрес Алвела познакомились двадцать лет назад на фабрике Saru lauavabrik в Вырумаа. Андрес работал менеджером по кадрам и помощницей ему назначили молодую девушку. Так и начался их путь к браку и общему дому, поиски которого они начали сразу же, как поженились.

Красота деревни Пахтпяя

Деревня Пахтпяя находится недалеко от дороги Ряпина – Вярска на юго-востоке Эстонии. Десять лет назад здесь проживало всего 84 человека, трое из них принадлежали к семье Алвела. "Сначала я не была в восторге от этой фермы — все было так заброшено и разрушено", — признается Маарика (53 года), которая сейчас работает помощницей воспитателя в детском саду. Ее муж Андрес (47 лет) до сих пор увлекается резьбой по дереву и с детства не занимался никакой другой работой и не учился.

"Мне сразу понравилось это место – близко к асфальтированной дороге и другим необходимым для жизни вещам. Из всех строений, которые стояли на хуторе, оставить можно было только дом, все остальное пришлось снести. К настоящему времени мы с семьей отреставрировали все хозяйственные постройки", – скромничает Андрес. Потому что просто "реставрацией" работу, которую провела семья Алвела, не назовешь – хутор стал настоящим произведением искусства. Все шесть зданий покрашены в столь характерный для шведских домиков красный цвет, который оттеняют белоснежные балки, прикрепленные к наружным стенам построек. И все это придумал сам Андрес.