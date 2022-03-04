Обычно я прихожу на работу незадолго до восьми часов утра. Беру на кухне дымящуюся чашку кофе, закидываю на плечо сумку с ноутбуком, обматываю шею большим мягким шарфом и выхожу за дверь.

На улице еще темновато, но тихое и свежее утро прекрасно подходит для бодрящей прогулки. Я прихожу на место, закрываю за собой дверь, разжигаю огонь в камине и начинаю работать — в домашнем офисе!

Вот уже несколько лет, как удаленная работа стала обыденностью для большого количества людей. Были испробованы все возможности совмещать рабочие встречи с маленькими детьми, написание отчетов с проверкой, сидит ли ваш школьник в Teams во время урока и т.д. К сожалению, страдают во время таких "экспериментов" не только результаты работы, но и нервные клетки всех причастных.

Так и родилась идея – создать свой собственный домашний офис. К счастью, мы живем на хуторе и в нашей собственности находится довольно большой участок земли, так что место для отдельного домика искать не пришлось.

Просто начали строить

В апреле 2021 года нашей семье пришлось решать: арендовать ли офисное помещение рядом с домом или построить его самим. Вопрос решился в сторону последнего варианта и место, где должен был стоять будущий домашний офис, было расчищено от снега практически моментально. Строительство можно было начинать немедленно.

Когда мы выбирали место для будущего офиса, то учитывали несколько факторов:

из домика должен был хорошо просматриваться двор,

здание должно было быть хорошо защищено от ветра и

солнце не светило бы прямо в окна.

Просторные окна и отличный вид из них, несомненно, учитывались при постройке, но солнечный свет не должен был падать прямо на экран компьютера.