ФОТО. Прямо из сказки! Дом, новогодним нарядом которого восхищается вся Литва
Foto: DELFI.lt/Privātais arhīvs

Можно долго любоваться установленным на городских площадаях елочками, а потом пойти к себе домой - и сделать не хуже, а, может, даже и лучше. Как, например, получилось у Регины и Антанаса Йонушкисов в литовском Ужвентисе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Хозяева дома – Регина и Антанас – несколько лет назад выкупили его у родственников и теперь наряжают его каждый год перед праздниками. Дом и сад буквально утопают в разноцветных гирляндах и праздничных украшениях. Во дворе нашлось место и для снеговиков, благородных оленей, ангелов, лошадки-качалки и много другого.

Регина рассказала, что они с мужем решили украшать усадьбу, поскольку праздники для них очень важны. С каждым годом декораций в усадьбе становится все больше.

Они заранее готовятся к празднику. "Мы начинаем все делать в середине или второй половине ноября. Сначала вешаем гирлянды, а потом уже решаем, что и где расставлять на земле", - рассказывает Регина.

"Расходы бывают каждый год, гирлянды обрываются, их приходится менять, лампочки перегорают, какие-то соединения докупаем. Конечно покупаем и новые декорации - звезды, снежинки", - добавляет женщина.

Регина рассказала, что немало людей приезжает в усадьбу, чтобы увидеть декорации вживую. "Много людей приезжает. Даже в холода приезжали. Вечерами всегда открываем калитку, чтобы все желающие могли войти во двор, походить, полюбоваться декорациями, люди фотографируются, а для детей мы приготовили конфеты", – заключает она свой рассказ.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Delfi Dom Sad

Sharing Options

0

Source

Delfi Dom Sad

Tags

Дом Литва Новый год Рождество
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи