ФОТО. Прямо из сказки! Дом, новогодним нарядом которого восхищается вся Литва

Можно долго любоваться установленным на городских площадаях елочками, а потом пойти к себе домой - и сделать не хуже, а, может, даже и лучше. Как, например, получилось у Регины и Антанаса Йонушкисов в литовском Ужвентисе.

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Хозяева дома – Регина и Антанас – несколько лет назад выкупили его у родственников и теперь наряжают его каждый год перед праздниками. Дом и сад буквально утопают в разноцветных гирляндах и праздничных украшениях. Во дворе нашлось место и для снеговиков, благородных оленей, ангелов, лошадки-качалки и много другого.

Регина рассказала, что они с мужем решили украшать усадьбу, поскольку праздники для них очень важны. С каждым годом декораций в усадьбе становится все больше.

Они заранее готовятся к празднику. "Мы начинаем все делать в середине или второй половине ноября. Сначала вешаем гирлянды, а потом уже решаем, что и где расставлять на земле", - рассказывает Регина.

"Расходы бывают каждый год, гирлянды обрываются, их приходится менять, лампочки перегорают, какие-то соединения докупаем. Конечно покупаем и новые декорации - звезды, снежинки", - добавляет женщина.

Регина рассказала, что немало людей приезжает в усадьбу, чтобы увидеть декорации вживую. "Много людей приезжает. Даже в холода приезжали. Вечерами всегда открываем калитку, чтобы все желающие могли войти во двор, походить, полюбоваться декорациями, люди фотографируются, а для детей мы приготовили конфеты", – заключает она свой рассказ.