ФОТО. Рождество у президента: Джилл Байден показала, как украсила Белый дом к празднику

Белый дом к рождественским праздникам традиционно украшает первая леди – и впервые после пандемии двери резиденции президента США вновь откроются для гостей. Темой оформления в этом году стала We the People («Мы, народ»).

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Для украшения Белого дома в этом году использовали 77 елок и 25 венков, а количество лампочек на праздничных гирляндах достигло 83 тысяч. На камин повесили рождественские носки для всех членов семьи Байденов, в том числе и для совсем нового – мужа внучки Байденов Питера Нила. Не обошли вниманием и четвероногих членов семьи – свои носки есть даже у пса Коммандера и кошки Уиллоу.

Foto: AP/Scanpix/LETA

На главной рождественской елке Белого дома в Голубой комнате изображены государственные символы-птицы каждого штата, а внизу построено целое гнездо из ветвей. Каминная полка в Китайской комнате украшена рукописными карточками с рецептами, подаренными волонтерами, которые помогали украшать Белый дом к праздникам.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Для Джилл Байден было очень важно, чтобы декор в Белом доме был доступным и смог вдохновить любого на украшение своего дома аналогичным образом. Именно поэтому множество элементов украшений Белого дома в этом году сделано своими руками – чтобы посетители смогли хорошо рассмотреть получившийся декор и при желании воссоздать его.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Традицию выбирать тему для оформления резиденции президента к Рождеству основала жена Джона Кеннеди Жаклин. Как Джилл Байден украшала Белый дом в прошлом году, можно посмотреть ЗДЕСЬ.