ФОТО. Захотели и украсили! Семья из маленького литовского села превратила свои дом и двор в настоящее чудо
Foto: Raimondos Bieliūnienės nuotr.

Люди в Литве явно любят праздновать Рождество. И не просто праздновать, но делать все возможное, чтобы вокруг них в это время было красиво. Наверное, именно так и рассуждали в семье Раймонды из небольшого литовского села Селине в Рокишкиском крае – их дом и двор оказался украшен так, что привлек внимание не только давних соседей, но даже и краевого руководства.

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По словам Раймонды, все началось с нескольких гирлянд, повешенных на заднем дворе вместе с ее мужем Мариусом несколько лет назад. "Когда мы вешали украшения в первый раз, то это было так весело и красиво, что мы решили продолжать украшать дом и дальше", - рассказывает Раймонда и добавляет, что в первую очередь они делают это для себя и своей дочери.

По словам женщины, подготовка к процессу начинается осенью – она и ее муж Маурис планируют, как все будет выглядеть. Сами же работы по развешиванию гирлянд и игрушек и установке скульптур начинаются в ноябре. Большую часть украшений Раймонда вместе с мужем делают сами: елки из гирлянд, светящиеся коробки с подарками, шары и звезды.

Раймонда говорит, что их дом находится в непосредственной близости от главной дороги Рокишкис - Сведасай, поэтому он часто привлекает внимание проезжающих мимо людей. "Люди приходят с детьми, гуляют по двору. Мы разрешаем заходить во двор, но сами не часто выходим навстречу. На само Рождество тоже бывает очень много людей", - делится впечатлениями Раймонда.

Женщина также упомянула, что последние два года к ним приезжал даже мэр Рокишкиса, чтобы поблагодарить их за самый красиво оформленый дом в Рокишкском крае.

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