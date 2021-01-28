О замене отопительного оборудования в доме мы обычно начинаем думать зимой, когда понимаем, что существующее решение нас не устраивает. Зимой, конечно, заменять его не следует, но можно изучить существующие предложения и выбрать подходящее. Портал DELFI вместе с экспертами, заведующим кафедрой теплоэнергетических систем Факультета машиностроения, транспорта и воздухоплавания Рижского технического университета Дмитрием Русовым и выпускником этого же факультета и знающим представителем индустрии Эрнестом Екабсом Бейгартсом рассказывает о плюсах и минусах различных отопительных систем.

Зачем менять отопительный котел на новый?

Отопительный котел может устареть морально и физически. Возможно, котел находится в хорошем техническом состоянии, но его показатели не отвечают современным требованиям, из-за чего падает его КПД. Еще одна причина, по которой может понадобиться заменить котел, связана с самим домом — возможно, теперь он утеплен, снизился расход, поэтому лучше выбрать менее мощный отопительный котел.

Как выбрать подходящий отопительный котел?

Следует учитывать несколько аспектов — финансовый (можете ли вы его себе позволить купить и поддерживать в соответствующем состоянии), площадь дома, как он отапливается, где находится, будете ли вы готовы чистить отопительный котел, приобретать топливо (покупать, либо у вас есть свой лес), каково будет влияние на окружающую среду и т. д.

Насколько мощным должен быть отопительный котел?

Точнее всего это поможет выяснить инженер. Также следует проконсультироваться у специалистов по отопительным котлам. Нет определенного стандарта для определения мощности, каждый дом и его техническое состояние индивидуальны.

Газовое отопление

Установка и расходы: