В этом сезоне многие столкнулись с тем, что счета за отопление были почти в три раза выше обычного. Непредсказуемые цены на энергоресурсы и высокие счета как за отопление, так и за электроэнергию вынуждают людей искать различные способы сэкономить. Возможно, было бы выгоднее сменить газовое отопление на что-то другое? Можно ли сэкономить, используя старый газовый котел с умом?

И хотя газовое отопление доступно не всем, это довольно распространенный способ отапливания помещений там, где есть газовые сети. Такой вид отопления имеет много преимуществ — нет необходимости иметь топливный склад или само топливо, котел не требует частого технического обслуживания, обеспечивает низкий уровень выбросов и, самое главное, обеспечивает высокую степень автоматизации и комфорта. "Сейчас все настолько автоматизировано, что мы можем, находясь в любой точке мира, управлять котлом через интернет", — говорит член правления и руководитель проектов компании Enerģija G Гунтис Шантарс.

Правда, из-за роста цен на газовое отопление, его преимущества отодвигаются на второй план - никто не хочет получать в несколько раз возросшие счета. Заведующий кафедрой тепловых, газовых и водных технологий Рижского технического университета (РТУ) профессор Анатолий Бородинец говорит, что сейчас цены на любой вид отопления непредсказуемы. Он считает, что самым разумным решением было бы подумать об энергоэффективности: "Если как следует утеплить здание, то рост цен так сильно ощущаться не должен".

Научный сотрудник факультета теплоэнергетики и тепловой техники Варис Жентиньш согласен с профессором в том, что важен не только вид отопления, но и энергоэффективность самого здания. "Конечно, факторов, которые влияют на тарифы много и речь не только о типах расчетов. Либо человек платит текущую биржевую цену или мы говорим о среднем показателе на дом, когда эффект будет ощущаться только после перерасчета. Возможно, топливо, например, гранулы, были куплены летом в большем количестве и со скидкой, когда рыночные цены были не такими высокими. Но сейчас мы наблюдаем значительное повышение цен на дрова, гранулы и другое горючее", — говорит Жентиньш.

Альтернативы газовому отоплению

Анатолий Бородинец говорит, что прежде всего, задумываясь об установке в доме нового отопительного прибора, необходимо учитывать несколько факторов. Отправляясь на поиски, важно подумать о том, чтобы отопительная система не оказывала серьезного влияния на окружающую среду и выбирать более экологичный вид отопления. Конечно, стоимость, скорее всего, будет определяющим фактором. "В случае замены отопительной системы, я бы рекомендовал проконсультироваться со специалистом и не полагаться только на советы консультантов в магазине. Каждый случай является индивидуальным и требует комплексного подхода и решения", — говорит Варис Жентиньш.