В семье Каспарса (имя изменено) ожидается пополнение, поэтому они с женой стали думать о том, чтобы купить квартиру побольше. У обоих есть две небольшие квартиры, денег от продажи которых хватило бы на то, чтобы покрыть часть расходов на новое жилье, но без помощи банка все равно не обойтись. Для того, чтобы узнать о возможности оформить ипотечный кредит, Каспарс связался с крупнейшими латвийскими банками — они очень быстро отреагировали на его запрос. "У меня постоянная работа, зарплата не огромная, но с нашими доходами и сравнительно большой суммой на первый взнос не должно было возникнуть проблем. Я был почти уверен, что банк предложит выгодные условия", - признает он. Но каково было его удивление, когда во время консультации представитель банка заметил: "Вижу, что в выписке вашего счета есть платежи за игру в онлайн-казино. Это не очень хорошо".

Каспарс не играет постоянно, поэтому такой комментарий банка стал для него неожиданностью. "За все время, что длится пандемия, я сыграл в онлайн-покер, может быть, пару раз. В любом случае расходы были ничтожными, потому что это было всего несколько раз, от скуки решил себя развлечь. Я не зависимый, мне никогда в голову не приходило, что такое глупое и кажущееся невинным развлечение может так повлиять", — рассказывает он. Работница банка рассматривала расходы Каспарса за последние шесть месяцев. Так как из-за ситуации в стране ему пришлось месяц провести в неоплачиваемом отпуске, консультант посоветовала ему подать заявку на кредит через несколько месяцев, когда онлайн-казино больше не появится в выписке счета.

В похожей ситуации оказался Угис (имя изменено), который в 2015 году заинтересовался возможностью получить ипотечный кредит, поэтому он отправился в Swedbank на консультацию. Чтобы оценить его возможности, работница банка рассмотрела выписку с его счета за последний год. Она задала вопрос о платежах, которые были перечислены конкретному предприятию. "Я ответил, что раз в год во время мирового чемпионата по хоккею ставлю пару евро на сборную Латвии. Затем последовали четыре-пять уточняющих вопросов, и меня предупредили — если есть проблемы с азартными играми, это повлияет на решение кредитной комиссии банка. Я был в большом шоке, потому что речь шла о нескольких латах (от пяти до десяти), а позже — о евро, и после разговора я с сожалением забросил это хобби", – признает он.

По каким критериям банк оценивает потенциальных заемщиков? Действительно ли невинные онлайн-развлечения могут испортить отношения с банком? Что следует учитывать, подавая заявку на ипотечный кредит? DELFI попытался разобраться в этих вопросах.